На Троєщині блокується будівництво спорткомплексу

Київ, 13 червня. УНІАН. Мешканці Деснянського району столиці заявляють, що політичні партії на замовлення власників незаконних МАФів блокують будівництво спортивного комплексу на Троєщині.

Про це УНІАН повідомив активіст руху "Спорт для кожного" Олексій Бєлий.

"На Троєщині блокують будівництво нового спортивно-оздоровчого комплексу через два тижні після того, як жителі 11-го мікрорайону "Вигурівщина" відстояли право мати спорткомплекс на пустирі. Знайшлися провокатори, яким спорт і зелені насадження псують плани. Відстоюючи свої інтереси і "благі" наміри на землю, вони підкупили активістів ВГО "Свобода" і "Народну ініціативу", які блокують початок будівельних робіт", - сказав О.Бєлий.

За його словами, мешканці найближчих будинків і всього мікрорайону обурені тим, що початок будівництва нового спорткомплексу під загрозою зриву і що їхніх дітей навмисне позбавляють єдиної можливості займатися спортом, відвідувати басейн і секції.

"Останнє десятиліття ми "обороняли" пустир біля своїх будинків від бізнесменів, які не раз намагалися заволодіти землею для будівництва торговельно-розважальних комплексів з кіосками навколо, багатоповерхівки і офісного центру. Якщо панове Тягнибок і Гриценко думає, що блокування будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу принесе їм політичні девіденди, то можна з упевненістю сказати, що жителі мікрорайону бачать справжнє бутафорське обличчя і фінансовий підтекст таких протестів і за них голосувати не будуть", - наголосив О.Бєлий.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня близько тисячі активістів та представників спорту зібралися на мітинг під стінами Київської міської державної адміністрації, щоб відстояти право на комфортне життя в Деснянському районі. Учасники акції вимагали від депутатів Київради ухвалити рішення про розвиток спортивної інфраструктури міста, в тому числі і на Троєщині.

Учасники акції також заявили про свою підтримку ініціативи міської влади про скорочення ставки платежів за оренду приміщень на об`єктах комунального майна для фізкультурно-спортивних клубів столиці з 17% до 1%.

У квітні Київрада погодила проект розміщення на пустирі скверу з дитячим майданчиком і спорткомплексом. Проект пройшов громадські обговорення і був позитивно сприйнятий жителями району.