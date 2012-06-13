13-16 червня в місті пройде низка сільгоспярмарок

Київ. 13 червня. УНІАН. 13, 14, 15 та 16 червня у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде реалізовуватися продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, сьогодні, 13 червня ярмарок проходить в Шевченківському районі на вул. Трудовій, 7-а.

14 червня пройдуть ярмарки в: Шевченківському районі на вул. Воровського, 2 - 4, вул. Ризькій, 1; вул. Якіра, 19; вул. В. Піка, 18; розі вул. Щусєва та Тираспольської.

15 червня ярмарки відбудуться в: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116;

Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64; Шевченківському районі на вул. Воровського, 2 - 4, вул. Ризькій, 1, вул. Якіра, 19, вул. В. Піка, 18, розі вул. Щусєва та Тираспольської.

У суботу, 16 червня ярмарки проведуть в: Деснянському районі на вул. Сабурова (в межах вул. Бальзака та просп. Маяковського); Дніпровському районі на Русанівському бульварі, 4 - 6; Подільському районі на вул. Г. Світлицького, 25; Святошинському районі на вул. М. Семашка, 21; Солом’янському районі на вул. Героїв Севастополя, 42.