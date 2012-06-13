Герега виконує обов’язки мера, який взяв відпустку до 12 липня
Роз’яснення Київради
Київ. 13 червня. УНІАН. На час відпустки мера Києва Леоніда Черновецького, яку він взяв до 12 липня, секретар Київради Галина Герега виконуватиме обов’язки Київського міського голови без права підпису рішень міської ради.
Про це йдеться в роз’ясненні Київради, переданому УНІАН.
Зокрема, в ньому зазначається, що повноваження Київського міського голови на даний час в установленому законом порядку не припинені і особа, обрана Київським міським головою, відповідно до частини п’ятої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», несе персональну відповідальність за здійснення наданих їй законом повноважень.
Розпорядженням Київського міського голови від 31.05.2012 № 74 «Про відпустку Київського міського голови» (з 5 червня 2012 року по 12 липня 2012 року) виконання обов’язків Київського міського голови покладено на заступника міського голови – секретаря Київради Г.Герегу.
“Враховуючи вищевикладене, заступник міського голови – секретар Київради не може здійснювати повноваження міського голови, а може лише виконувати його обов’язки щодо: забезпечення поточної діяльності Київради, розгляду кореспонденції, що надходить на ім’я Київського міського голови. А також може виконувати інші обов’язки, що не відносяться до повноважень, передбачених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - наголошується в роз’ясненні.
При цьому звертається увага, що підписання рішень Київради відноситься до повноважень міського голови, тому секретарем Київради вони підписуватися не будуть.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складення повноважень.
Водночас повноваження Київського міського голови достроково припиняються у день прийняття на пленарному засіданні Київради рішення, яким береться до відома зазначений факт.
З дня прийняття такого рішення секретар Київради тимчасово набуває повноважень міського голови, зазначили в міській раді.