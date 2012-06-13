У день концерту Елтона Джона вхід до фан-зони Євро буде безкоштовним

Київ. 13 червня. УНІАН. Фонд Олени Пінчук «АнтиСНІД» та адміністрація київської фан-зони Євро-2012 спростовують інформацію про платний доступ у фан-зону в день проведення благодійного концерту Елтона Джона та групи Queen з Адамом Ламбертом, який відбудеться 30 червня на Майдані Незалежності та буде присвячений боротьбі зі СНІДом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду «АнтиСНІД».

«Деякі ЗМІ повідомили, що 30 червня – це день платного доступу в фан-зону, що не відповідає дійсності. Ми зробили все, щоб сотні тисяч людей могли прийти на Майдан, насолодитися великою музикою, надихнутися та отримати важливу інформацію про те, як захистити себе від СНІДу», – сказала директор Фонду Олени Пінчук «АнтиСНІД» Ольга Руднєва.

Як повідомляв УНІАН, за день до фіналу Євро-2012, 30 червня, в Києві, в офіційній фан-зоні чемпіонату на Майдані Незалежності відбудеться грандіозний благодійний концерт, присвячений боротьбі зі СНІДом. На сцену вийдуть легендарні музиканти – Елтон Джон та група Queen с Адамом Ламбертом. Цей концерт стане найбільш масштабною соціальною та культурною подією Євро-2012.

Концерт, організований Фондом Олени Пінчук «АнтиСНІД», проводиться за підтримки UEFA. Він буде транслюватися в прямому ефірі українського та польського телебачення.