Двори 1,5-кілометрової зони "Олімпійського" прибиратимуть ретельніше

Київ. 13 червня. УНІАН. Голова КМДА Олександр Попов дав доручення комунальним службам ретельніше прибирати та мити двори будинків у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський» під час проведення Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

О.Попов звернув увагу, що у Євро-дні кількість гостей центральної частини столиці збільшилась у рази, і це позначилось на охайності вулиць.

«Комунальні служби повинні мобілізувати усі сили і буквально вичищати двори 1,5-кілометрової зони навколо «Олімпійського» протягом цього місяця. Чистота має бути ідеальна, щоб кияни, які живуть у центрі, почувалися комфортно», – сказав О.Попов.

Як зауважили у КМДА, у квітні розпорядженням голови КМДА було затверджено Концепцію санітарного очищення території Києва, згідно з якою комунальним службам міста і трьом центральним районам столиці було доручено посилити роботу над прибиранням балансових територій під час Євро-2012.