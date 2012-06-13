Збірна України у Києві проведе відкрите тренування

Київ. 13 червня. УНІАН. Сьогодні, напередодні від’їзду до Донецька національна збірна України проведе відкрите тренування на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Федерацію футболу України, тренування зможуть відвідати вболівальники та представники засобів масової інформації. Вболівальники можуть придбати квитки в касах стадіону.

Розпочнеться тренування о 19.00. Перед цим, о 18.15, відбудеться прес-конференція головного тренера збірної Олега Блохіна.

15 червня у Донецьку збірна України гратиме зі збірною Франції.