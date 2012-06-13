Сьогодні у фан-зоні на Хрещатику проведуть фестиваль боді-арту

На футбольну тематику

Київ. 13 червня. УНІАН. 13 червня у офіційній фан-зоні Приймаючого міста Києва відбудеться фестиваль боді-арту. Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, протягом дня охочих відвідувачів розмальовуватимуть символікою збірних-учасниць Євро-2012 та іншою футбольною тематикою. Відкриється фан-зона о 14.00 виступом барабанщиць «Тайко драммерс». О 15.00 для відвідувачів фан-зони виступить гурт «Singleton», а о 16.15 – Tomato Jaws. На величезних екранах цього вечора зі Львова і Харкова транслюватимуть матчі Данія - Португалія та Нідерланди - Німеччина. Традиційно перед матчами уболівальників розважатимуть драйвові діджеї та гурт «Red Foxes».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter