Сьогодні у фан-зоні на Хрещатику проведуть фестиваль боді-арту
09:27, 13 червня 2012Київ
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На футбольну тематику
Київ. 13 червня. УНІАН. 13 червня у офіційній фан-зоні Приймаючого міста Києва відбудеться фестиваль боді-арту.
Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, протягом дня охочих відвідувачів розмальовуватимуть символікою збірних-учасниць Євро-2012 та іншою футбольною тематикою.
Відкриється фан-зона о 14.00 виступом барабанщиць «Тайко драммерс».
О 15.00 для відвідувачів фан-зони виступить гурт «Singleton», а о 16.15 – Tomato Jaws.
На величезних екранах цього вечора зі Львова і Харкова транслюватимуть матчі Данія - Португалія та Нідерланди - Німеччина.
Традиційно перед матчами уболівальників розважатимуть драйвові діджеї та гурт «Red Foxes».
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