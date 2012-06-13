Чиновник завдав майже 36 млн грн збитків

Київ. 13 червня. УНІАН. У Києві генеральний директор одного з комунальних підприємств завдав майже 36 млн грн збитків, перевищивши свої повноваження та видавши незаконну довіреність на продаж нежитлових приміщень у центрі столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Зокрема, встановлено, що чиновник без згоди наглядової ради Товариства видав довіреність на продаж комплексу приміщень, що знаходяться неподалік від Києво-Печерської лаври.

У подальшому нерухомість було успішно продано за «смішними цінами», зазначили в ГУБОЗі, додавши, що суму збитків оцінено у 35,8 млн грн.

На сьогодні відносно посадовця прокуратурою столиці порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 750 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, зазначається в повідомленні.