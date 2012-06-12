Прес-конференція про результати роботи медичних закладів столиці під час ЄВРО 2012

13 червня о 14.00 відбудеться прес-конференція першого заступника начальника Головного управління охорони здоров’я міста Алли Арешкович. Вона поінформує про результати роботи медичних закладів столиці під час ЄВРО 2012 та оприлюднить статистику звернень уболівальників до київських медиків за 5 днів турніру. Місце проведення прес-брифінгу: медіа-центр міста Києва (вул. Городецького, 1-3/11). Потрібна акредитація.

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