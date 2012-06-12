На о.Труханів вже оселились 3,5 тис. уболівальників зі Швеції

Київ. 12 червня. УНІАН. У тимчасовому таборі на Трухановому острові вже оселились 3,5 тис. футбольних вболівальників зі Швеції.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на КП «Плесо».

На об’єкті встановлено 500 наметів, а на паркінгу обліковується 120 трейлерів.

Для оперативного надання першої медичної допомоги у кемпінгу забезпечено цілодобову роботу медичного пункту, додатково чергують карети швидкої допомоги, медицини катастроф, служби порятунку Міністерства надзвичайних ситуацій.

З метою попередження нещасних випадків на воді цілодобово працює мобільна бригада фахівців спеціалізованої аварійно-рятувальної служби КП «Плесо».

У свою чергу ПАТ «АК «Київодоканал» здійснює постачання якісної питної води.

Охорону громадського порядку забезпечують 24 мобільні пости. Для трансляції футбольних матчів у зоні Event розміщено великоформатний екран, обладнано зону харчування із кухнею всередині, санвузлами і господарським блоком.

Серед додаткових послуг, які надаються мешканцям тимчасового табору, – екскурсії, друкована продукція (книги, словники тощо), камери зберігання, послуги перекладачів, українська сувенірна продукція, послуги хімчистки, друк фотокарток, прокат велосипедів, продаж предметів особистої гігієни та першої необхідності.

Також мешканці містечка мають можливість грати у пейнтбол, волейбол, футбол, настільний теніс тощо