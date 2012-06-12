13 червня о 16.00 за участю голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова відбудеться засідання Координаційної ради з питань фізичної культури і спорту.

Під час засідання мова піде про проведення у Києві з 16 червня до 2 вересня 2012 року Екстрим-фестивалю, а також про підготовку та проведення Дня фізичної культури та спорту – Олімпійського уроку у столиці 8 вересня 2012 року.