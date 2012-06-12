Німецькі експерти не побачили недоліків у підготовці Києва до Євро

Київ. 12 червня. УНІАН. Німецькі експерти не побачили недоліків у підготовці Києва до проведення Чемпіонату Європи з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) Матіас Брандт сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Від того, що я тут побачив, я маю дуже позитивне враження. Мої колеги після відвідування Львова та Харкова, теж мають позитивні враження. Вони вважають, що гості чемпіонату поки мають тільки позитивні міркування стосовно чемпіонату. І також мої особисто враження позитивні. В мене не було багато часу і я не зміг ще відвідати всі аспекти, бо був зайнятий підготовкою “Європейського містечка” (містечко працює в Києві біля Арки Дружби народів в період чемпіонату – УНІАН), але від того, що я побачив – враження позитивні”, - запевнив він.

Як зазначалось на прес-конференції, з боку GIZ надавалась експертна допомога Україні в підготовці до євротурніру з футболу.

“Я можу сказати, що рівень професіоналізму української сторони є дуже високий. Справді всі намагалися зробити все якнайкраще. Наша допомога сприймалась українською стороною дуже охоче і можна було переконатися у взаємному професіоналізмі”, - сказав голова бюро GIZ в Україні Хольгер Нойвегер.

На запитання, чи побачили вони все ж якісь недоліки, М.Брандт відповів: “Я поки що ніяких недоліків не бачив. З того, що я сам спостерігав, мені немає поки за що критикувати. Я думаю, що все зроблено прекрасно”.