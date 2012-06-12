Потік іноземних туристів до Києва цього року зросте на 18,5%

Київ. 12 червня. УНІАН. Кількість іноземців, які відвідають Київ, у 2012 році зросте на 18,5%.

Про це йдеться у щорічному дослідженні найбільш відвідуваних міст Global Destination Cities Index, яке проводить MasterCard Worldwide, що має у своєму розпорядженні УНІАН.

Серед 132 міст миру, які охоплює дослідження, Київ посів 62-у позицію за відвідуванням, випередивши Варшаву, Монреаль, Бостон, Ріо-де-Жанейро тощо.

Окрім цього, очікується, що загальна сума витрачених цього року іноземцями грошей у столиці України зросте на 29,8%.

У першій п`ятірці міст, з яких до Києва приїде найбільше гостей, Москва, Лондон, Франкфурт, Тель-Авів і Мюнхен. А кияни, згідно із дослідженням, найчастіше літають до Москви, Стамбулу, Дубаю, Парижу і Тель-Авіву.

Згідно із дослідженням, Лондон є найпопулярнішим місцем для приїжджих. Крім того, другий рік поспіль столиця Великої Британії залучатиме найбільші витрати іноземних відвідувачів, випереджаючи Нью-Йорк, Бангкок, Париж і Сінгапур.

Серед міст першої десятки кожного регіону: Ріо-де-Жанейро (28,6%), Токіо (21,5%), Абу-Дабі (17,9%), Туніс (17,7%), Стамбул (14,7%) і Торонто (на 7,6%) - ймовірно, продемонструють найбільший приріст відвідувачів у своїх регіонах, при цьому Азіатсько-Тихоокеанський регіон (9,5%) матиме найзначніше зростання цього року серед усіх регіонів миру.

Довідка УНІАН. Дослідження MasterCard найбільш відвідуваних міст Global Destination Cities Index складається на основі інформації про міжнародні перельоти та їх обсяги OAG Global – постачальника інформації про міжнародні авіаперевезення.

Індекс найбільш відвідуваних міст світу MasterCard ранжирує за загальним числом іноземних відвідувачів міст, а також за витратам відвідувачів к цих містах, і дає прогноз зростання числа відвідувачів на 2012 рік.