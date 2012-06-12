У Пущі-Водиці знищують творчі майстерні художників і планують незаконно рубати ліс

За мовчазної згоди столичної влади керівництво Національної Спілки художників України має намір знищити творчі майстерні художників та вирубати майже 2 гектари Пуща-Водицького лісу задля спорудження висотних будинків.

На місці творчих майстерень художників та аспірантів Національної Академії Образотворчого Мистецтва та Архітектури планують побудувати житловий комплекс з шести 25-поверхових будинків, дев’ятиповерхівки та п’ятиповерхового офісно-розважального центру. Сьогодні відбувається захоплення садиби на вул. Сошенка, 33, яка завжди була і поки ще залишається творчою базою членів Спілки художників України.

31 травня 2012 року Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю відмовила забудовнику у реєстрації повідомлення про початок підготовчих робіт, тож будь-яке право забудовника на здійснення робіт на даному об’єкті відсутнє. Попри це, на території вже знаходиться будівельна техніка, стоїть воєнізована охорона, здійснено демонтаж столярного цеху та планується встановлення будівельного паркану, чим грубо порушено Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності.

Садиба, про яку йдеться, відповідно до історико-містобудівного опорного плану міста, затвердженого у складі Генерального плану міста Києва та на період до 2020 року, знаходиться в межах «Північного історичного ареалу міста Києва» і входить до одного з «Історичних ядер міста». Відповідно до схеми Генерального плану Києва на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 23.02.2002 р. №370/1804, ділянка за адресою вул. Сошенка, 33 належить до території садибної забудови. Саме з таким цільовим призначенням і надавалась земельна ділянка у 2007 році. Але відповідно до проекту, Національна Спілка Художників прагне звести новий висотний житловий мікрорайон посеред віковічного лісу. За інформацією «УДАРу», для цього вже погоджено зміну категорії даної території з малоповерхової забудови на висотну. І хоча Київська міська рада ще не затвердила такі зміни до Генплану міста, квартири в новому житловому комплексі забудовник вже продає.

Замовивши таке будівництво, спілка лобіює власні інтереси, зовсім не рахуючись з мешканцями селища Шевченка та митцями творчих майстерень, аспірантами Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, які працюють у майстернях по вул. Сошенка, 33, не говорячи вже про історико-культурну спадщину цієї садиби та порушення діючого Генерального плану столиці! Таким чином художники та місцева громада залишились наодинці з проблемою, яку можна вирішити лише за підтримки уряду та міської влади.

Фракція «УДАР» звернулася до прокуратури м. Києва, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві та КМДА з вимогою негайно зупинити проведення будь-яких робіт на території творчих майстерень художників по вул. Сошенка, 33 та заборонити внесення змін до Генерального плану столиці, які б дозволяли висотну забудову на цій території.

Андрій Странніков, депутат фракції «УДАР» у Київраді