Вчорашній матч на НСК «Олімпійський» знімали 95 телерадіокомпаній

Київ. 12 червня. УНІАН. Вчорашній матч на НСК «Олімпійський» в Києві між збірними України та Швеції знімали 95 телерадіокомпаній.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (УНІАН: українська збірна перемогла з рахунком 2:1).

Також ще близько 30 телекамер слідкували за настроями уболівальників у фан-зоні, інформує міська влада.

За даними штабу з безпеки фан-зони, за добу не було зафіксовано жодних серйозних порушень – посилені заходи з безпеки дозволили уберегти спокій вболівальників.

У Головному управлінні охорони здоров’я повідомили, що за минулу добу не було зареєстровано жодного критичного випадку на територіях стадіону, фан-зони та фан-кемпінгу. До медиків звернувся 51 уболівальник, 16 з яких – іноземці. Зокрема, 31 звернення надійшло до медичних служб, які чергували на НСК «Олімпійський». Переважно вболівальники скаржилися на підвищення тиску та погіршення самопочуття у зв’язку зі спекою. Лише одного фана було госпіталізовано – після матчу чоловік, оступившись, травмував ногу.

До медиків із фан-зони звернулися четверо вболівальників. На Трухановому острові було зафіксовано лише три звернення.

За словами керівника фан-організації зі Швеції Ула Хьостеда, до Києва напередодні першого матчу за участю їх збірної прибули понад 15 тис. шведських уболівальників. У марші від центру міста до стадіону, що відбувся перед грою, взяли участь 10 тис. шведів.

Як зазначається в повідомленні прес-служби КМДА, «волонтери медіа-центру Києва зібрали враження гостей столиці про місто: невдоволених не знайшлось».