19-річного догхантера засуджено до чотирьох років позбавлення волі

Київ. 11 червня. УНІАН. Обвинуваченого у знущанні та вбивстві понад 100 собак 19-річного киянина Олексія Ведулу засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя Святошинського районного суду м. Києва Лариса Косик.

Під час винесення вироку вона повідомила, що О.Ведула засуджується на 6 місяців позбавлення волі за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) та на 4 роки - за ч. 3 ст. 300 (розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України.

Проте, відповідно до ст. 70 Кримінального кодексу, якою передбачено поглинання меншого покарання більшим, О.Ведула отримав 4 роки позбавлення волі с конфіскацією засобів виготовлення та демонстрування творів, що пропагують культ насильства та жорстокості.

Його спільника Романа Полібіна також визнано винним за ч. 3 ст. 300 Кримінального кодексу, яка б для нього передбачала позбавлення волі строком на 4 роки, проте, враховуючи пом’якшуючі обставини, зокрема щиросердне зізнання, Р.Полібіна засудили до трьох років умовно.

Довідка УНІАН. О.Ведула знущався над бездомними собаками, а його спільник Р.Полібін знімав фото та відео його дій та жертв. Вони розповсюджували ці матеріали у соціальних мережах.

Психіатрична експертиза визнала О.Ведулу осудним.