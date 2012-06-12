Попов привітав збірну України з перемогою

Київ. 12 червня. УНІАН. Голова КМДА Олександр Попов привітав збірну України з упевненою перемогою у матчі зі збірною Швеції.

Текст вітання розміщено на офіційному сайті КМДА.

«Щиро дякую вам за видовищну гру, яку ви подарували вболівальникам, всій Україні, всій Європі! Я з неймовірною напругою та спортивним азартом слідкував за кожною хвилиною поєдинку, сподіваючись на вашу перемогу! І мої надії, як і надії мільйонів українців, ви виправдали!”, - зазначив голова КМДА.

Він висловив подяку вболівальникам та щирим фанам футболу, які підтримували наших футболістів, та своєю шаленою енергетикою додавали їм упевненості у власних силах.