Міліція подякувала шведським фанам за толерантність
10:00, 12 червня 2012Київ
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Після програшу своєї команди
Київ. 11 червня. УНІАН. Столична міліція дякує шведським вболівальникам за проявлену толерантність після програшу своєї команди.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, відразу після матчу шведських уболівальників було відокремлено від їхніх українських «колег» для доставки до місця проживання.
Разом з тим в главку зазначили, що на площі біля стадіону перебуває ще значна кількість українських уболівальників. Однак на даний час будь яких порушень не зафіксовано.
Як повідомляв УНІАН, 11 червня у матчі фінальної частини Чемпіонату Європи Україна перемогла Швецію з рахунком 2:1 і очолила групу D за результатами першого туру.
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