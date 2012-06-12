Під час матчу Україна-Швеція правопорушень не було, каже МВС

Київ. 12 червня. УНІАН. У Києві вчора під час першого матчу в рамках Євро-2012 між збірними України та Швеції не зафіксовано жодного правопорушення, пов’язаного з проведенням футбольного турніру.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, на НСК «Олімпійський» були присутні більш як 60 тисяч вболівальників, в офіційній фан-зоні на Хрещатику за футбольним матчем спостерігало ще близько 50 тисяч глядачів.

На об’єктах, пов’язаних з проведенням Євро-2012, охорону громадського порядку забезпечували 6,5 тисяч працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

За багаторічною традицією, за кілька годин до початку матчу шведські уболівальники здійснювали пішу ходу до стадіону. Вчора вони зібралися на площі Лесі Українки й вирушили до НСК «Олімпійський». Колону з 5 тисяч шведських шанувальників футболу супроводжували майже 900 правоохоронців, 8 кінних вершників та 6 кінологічних нарядів. Порушень громадського порядку під час цього заходу не зафіксовано.

Керівництво ГУ МВС України в м. Києві та особисто очільник столичної міліції генерал-лейтенант міліції Олексій Крикун подякували киянам і гостям столиці, а особливо шведським вболівальникам та поліцейським цієї країни за толерантне ставлення до опонентів, злагоджені та скоординовані дії під час проведення футбольного матчу в столиці.