Порушено справу стосовно екс-керівника “Київводоканалу”

Київ. 11 червня. УНІАН. Прокуратурою столиці 7 червня 2012 р. порушено кримінальну стосовно колишнього генерального директора ПАТ «АК «Київводоканал», з вини якого відчужено нерухоме майно товариства загальною площею 11,5 тис. кв. м вартістю, нижчою від ринкової на 36 млн. грн. (ч. 3 ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень).

Як повідомили в Прокуратурі Києва, встановлено, що за дорученням екс-керівника «Київводоканалу», 25% акцій якого належать територіальній громаді, без погодження з органом управління товариства продано за 28 млн. грн. комплекс із чотирьох нежитлових приміщень по вулиці Старонаводницькій, 10 у Печерському районі столиці.

Утім ринкова вартість цих приміщень, згідно з висновками судової будівельно-технічної експертизи, складає майже 64 млн. грн.

Досудове слідство у справі триває.