Суд повернув місту земельну ділянку на Повітрофлотському проспекті

Київ. 11 червня. УНІАН. Господарським судом Києва задоволено позов прокуратури Солом’янського району столиці і повернуто територіальній громаді 0,3 га землі вартістю майже 9 млн грн на проспекті Повітрофлотському, 14/17.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, земельну ділянку Київрада у 2008 році передала в оренду ТОВ «Союз ЛТД» для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-житлового комплексу з підземним паркінгом.

Однак строк оренди закінчився, а будь-якого будівництва на ділянці не розпочато. Зараз там розташовані дитячий та спортивний майданчики, ростуть дерева.