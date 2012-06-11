У столиці пройшов XIII міжнародний конкурс карикатур

Київ. 11 червня. УНІАН. У Києві 7 червня пройшов XIII міжнародний конкурс карикатур «Незалежність» на тему футболу, повідомили УНІАН в Асоціації карикатуристів України.

У конкурсі брали участь 172 карикатуристи із 618 роботами з 39 країн, серед яких Австралія, Австрія, Англія, Аргентина, Болгарія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Канада, Китай, Куба, М’янма, Німеччина, Польща, Росія, Україна, Японія, Фінляндія, Чилі.

До складу журі конкурсу увійшли художники, журналісти гумористичних видань, письменники-сатирики з України, Канади і Нідерландів.

За словами голови правління Асоціації карикатуристів України Костянтина Казанчева, незважаючи на те, що цього року конкурс пройшов без підтримки Міністерства культури, київської влади і Федерації футболу України, ним зацікавилися професіонали із-за кордону. Цього року журі конкурсу очолив президент Міжнародної асоціації карикатуристів (FECO) Пітер Нівендейк (Нідерланди).

Гран-прі конкурсу здобув київський карикатурист Ігор Лук’янченко, перший приз «Української ліги» - Віктор Голуб (Здолбунів), перший приз «Міжнародної ліги» - Рос Томсон (Англія). Заохочувальними призами відзначені художники з України, Болгарії, Ізраїлю, Англії, Сербії, Румунії, Німеччини.

Експозиція із 100 кращих робіт, які брали участь у конкурсі, представлена в київському ТРЦ «Більшовик» і триватиме до осені цього року. Також роботи переможців і конкурсантів опубліковані в спеціальному каталозі.

Довідка УНІАН. Громадська організація «Асоціація карикатуристів України» створена в 2002 році і є об`єднанням карикатуристів і художників. Асоціація припускає як індивідуальне, так і колективне членство, і об`єднує любителів і професіоналів.

Щорічний міжнародний конкурс карикатури «Незалежність» був заснований у 2001 році.