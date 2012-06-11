Прес-конференція керівника німецької організації з міжнародного співробітництва GIZ Матіаса Брандта

12 червня о 13.00 у медіа-центрі міста Києва відбудеться прес-конференція керівника німецької організації з міжнародного співробітництва GIZ Матіаса Брандта, котрий дасть експертну оцінку рівню підготовки Києва до ЄВРО 2012 та презентує громадсько-культурний проект «Європейське містечко», який функціонує під аркою Дружби народів протягом ЄВРО 2012. Місце проведення: медіа-центр міста Києва (вул. Городецького, 1-3/11).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter