Прес-конференція керівника німецької організації з міжнародного співробітництва GIZ Матіаса Брандта
15:11, 11 червня 2012Київ
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12 червня о 13.00 у медіа-центрі міста Києва відбудеться прес-конференція керівника німецької організації з міжнародного співробітництва GIZ Матіаса Брандта, котрий дасть експертну оцінку рівню підготовки Києва до ЄВРО 2012 та презентує громадсько-культурний проект «Європейське
містечко», який функціонує під аркою Дружби народів протягом ЄВРО 2012.
Місце проведення: медіа-центр міста Києва (вул. Городецького, 1-3/11).
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