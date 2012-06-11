Зоозахисники вимагають засудити до 5 років тюрми живодера Ведулу

Київ. 11 червня. УНІАН. Представники зоозахисних організацій вимагають засудити до 5 років позбавлення волі киянина Олексія Ведулу, який знущався і вбивав бездомних собак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це зоозахисники заявили під час мітингу біля будівлі Святошинського районного суду м. Києва, де проходить четверте засідання у справі О.Ведули та його спільника Романа Полібіна, який знімав знущання на відео.

Учасники акції запалили свічки та поклали квіти до плакату з фотографіями закатованих О.Ведулою тварин.

«Ми дуже сподіваємося, що сьогодні нарешті буде ухвалено вирок», - зауважила співорганізатор акції, представник всеукраїнської спілки захисту тварин «За життя» Офелія Моцарт.

Також зоозахисники вимагають на законодавчому рівні посилити покарання для тих, хто знущається над тваринами.

О.Моцарт також долала, що зоозахисники планують провести акцію біля будівлі суду до кінця засідання, чекаючи на вирок.

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 299 «Жорстоке поводження з тваринами» Кримінального кодексу України, «знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, - караються штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього, - караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.