Кнур-віщун вдень спрогнозує результат матчу Україна-Швеція

12 червня в офіційній фан-зоні Євро-2012 у Києві оголошено днем «фанатських» танців

Київ. 11 червня. УНІАН. Вівторок, 12 червня, в офіційній фан-зоні Києва оголошено днем «фанатських» танців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, також завтра неофіційний символ фан-зони кнур Фунтік пророкуватиме перебіг матчів Греція-Чехія (Вроцлав) і Польща-Росія (Варшава).

На головній сцені фан-зони Євро-2012 виступатимуть співачки Аліса Тарабарова, Lissa Wassabi та гурт Red Foxes.

Сьогодні, 11 червня, фан-зона Києва вболіватиме за національну збірну України, яка змагатиметься за перемогу зі збірною Швеції на НСК «Олімпійський». Початок матчу – 21.45.

У фан-зоні сьогодні гратимуть українські музики і капела бандуристів.

О 16.00 кнур-віщун Фунтік спрогнозує результати матчів дня: Франція-Англія (Донецьк) та Україна-Швеція (Київ).

Родзинкою четвертого дня роботи фан-зони стануть виступи шведських виконавців Мagnus Lindgren та Anna Christoffersson.