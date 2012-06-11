Міліція посилює охорону порядку під час матчу Україна-Швеція

Київ. 11 червня. УНІАН. Столична міліція посилює охорону порядку під час сьогоднішнього матчу між національними збірними України та Швеції на НСК «Олімпійський» у рамках Євро-2012 і просить громадян бути чемними та гостинними до іноземних гостей.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, для охорони громадського порядку столичною міліцією підготовлено відповідні розрахунки сил і засобів.

Згідно з цими розрахунками, у дні проведення матчів Євро-2012 у Києві передбачено три варіанти: звичайний – до охорони громадського порядку (ОГП) залучається до трьох тисяч правоохоронців; посилений - до ОГП залучається до 4,5 тисяч правоохоронців та особливий - до ОГП залучається до 7 тисяч правоохоронців.

Крім того, для забезпечення охорони громадського порядку центральна частина Києва розділена на шість зон: історична частина; фан-зона та прилегла до неї територія; НСК «Олімпійський» та прилегла до нього територія; офіційні об’єкти Євро-2012 та фан-кемпінг для шведських вболівальників на Трухановому острові; територія Київського метрополітену; аеропорт «Київ» та прилегла до нього територія.

Водночас на залізничних вокзалах та автовокзалах, біля станцій метрополітену передбачено чергування посилених нарядів та додаткових резервів міліції.

У ВЗГ запевняють, що "Головне управління столичної міліції готове до негайного реагування, до будь-яких змін в оперативній обстановці". У період проведення чемпіонату працює спільний оперативний штаб. До його складу, крім міліції, входять представники КМДА, СБУ, МНС, міністерств оборони, охорони здоров’я та Управління державної охорони.

Разом з тим під час перебування у столиці командам-учасницям чемпіонату забезпечено супровід працівниками київської міліції - ДАІ та працівників, які вільно володіють англійською мовою.

Крім того, на час проведення чемпіонату на базі Українського бюро Інтерполу створено Національний футбольний інформаційний центр. Він забезпечує належну взаємодію з поліцейськими іноземних держав, які перебувають у Києві, супроводжуючи своїх вболівальників.

У столичному главку також нагадали, що сьогодні о 18.00 з площі Лесі Українки розпочнеться хода вболівальників шведської збірної до НСК «Олімпійський». Збір учасників маршу запланований на 14.00. З 13.30 буде обмежено рух транспорту в районі бульвару Лесі Українки, вулиць Кутузова, Кловський узвіз, Мечникова, Еспланадна.

Враховуючи це, столична міліція звертається до громадян з проханням поставитися з розумінням до певних тимчасових незручностей, пов’язаних з проведенням чемпіонату, бути чемними та гостинними до іноземних туристів.