Під час Євро-2012 відбудеться низка спортивних заходів в Києві

Київ. 11 червня. УНІАН. У Києві під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у столиці відбудеться ще 16 заходів з інших видів спорту, серед яких міжнародні, всеукраїнські, міські відкриті турніри, змагання та фестивалі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з 11 до 13 червня на Русанівському каналі відбудеться Відкритий чемпіонат міста з риболовного спорту.

З 14 до 16 червня на Оболонській набережній відбудеться міський чемпіонат з вітрильного спорту.

Крім того, у Гідропарку на баскетбольному майданчику «Пляж Венеція» з 15 до 30 червня триватиме відкритий міський турнір з баскетболу серед чоловіків на Кубок Корбана.

У центрі науково-технічної творчості молоді «Сфера» з 16 до 20 червня пройде відкритий чемпіонат міста з автомодельного спорту.

Крім того, 16 червня у парку Дружби народів розпочнеться фестиваль екстримальних видів спорту «Екстрім-фест 2012». Команди-учасниці змагатимуться з вейкбордингу, воднолижного спорту, паркуру, петанку, пейнтболу, міні-гольфу, настільного тенісу, хокею, пляжного волейболу, футболу, памп-треку, футволею, авіамодельного спорту, боулдерингу, слеклайну та інших екстримальних видів спорту. Фестиваль триватиме до 2 вересня.

29 та 30 червня у парку Дружби народів відбудеться Чемпіонат міста з пляжного волейболу серед юнаків.

Крім того, на Набережному шосе біля станції метро «Дніпро» та у селищі Пирогово з 30 червня до 2 липня триватиме відкритий чемпіонат міста з автомобільного спорту.