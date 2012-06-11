У Києві сьогодні зберуться 15 тис. уболівальників зі Швеції

Київ. 11 червня. УНІАН. Сьогодні у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» матчу між збірними України та Швеція у Києві зберуться 15 тис. футбольних вболівальників зі Швеції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у столичному медіа-центрі повідомив президент фан-організації шведських вболівальників Уло Хостед.

“Зараз всі шведські вболівальники готуються до маршу. Все почнеться з площі Лесі Українки. Це шведська традиція... Я думаю, десь 15 тис. шведських фанатів буде сьогодні в Києві. Десь 10-11 тис. братимуть участь в марші. Але вже були і більші марші – до 20 тис. людей. Тобто, це нормальна традиція, подія, до якої шведські фанати готові”, - зазначив У.Хостед.

Він додав, що не вперше перебуває в Україні, а бував тут вже багато разів, готуючи приїзд вболівальників. У.Хостед зазначив, що українці приймають дуже дружньо та гостинно.

Також він наголосив, що робота швецького фан-кемпінгу на Трухановому острові добре організована, певні зауваження лунали у перший день поселення, але зараз всі задоволені.

За словами У.Хостеда, навіть учорашня сильна злива не зіпсувала настрій вболівальникам. Як зазначив У.Хостед, уболівальники зі Швеції підготовлені до умов проживання в кемпінгах у будь-яких умовах.

Присутній на прес-конференції заступник голови КМДА Анатолій Голубченко повідомив, що сьогодні у зв’язку з проведенням матчу Україна-Швеція офіційна фан-зона Євро-2012 на вул. Хрещатик працюватиме до 2.00 ночі.

“Тому що ми побачили бажаючих після матчу, після стадіону ще залишатись. А ви знаєте, матчі в нас починаються пізно, тому вболівальники, які виходять зі стадіону, можливо, захочуть продовжити своє свято у фан-зоні. Ми їх запрошуємо, тому продовжуємо роботу фан-зони до 2 години ночі”, - сказав А.Голубченко.

За його словами, програмні заходи, що заплановані у фан-зоні завершаться раніше, щоб дати можливість відпочити мешканцям будинків, які проживають в центрі. Але вболівальники зможуть ще перебувати на цій території до 2.00 ночі.

Для перевезення уболівальників у метро пустять додатковий потяг о 2.30, поінформував А.Голубченко, нагадавши, що у дні проведення матчів метро працюватиме до 1.00 ночі. Наземний громадський транспорт сьогодні вночі працюватиме до 3.00.

Він також нагадав, що у центрі міста введено півтора кілометровий транспортний периметр, тобто, закриватиметься проїзд транспорту низкою вулиць.

“Це будуть певні незручності. Тому я заздалегідь вибачаюсь від імені адміністрації перед всіма киянами, особливо переди тими мешканцями, які живуть в цих районах. Але це свято, яке йде по всій Європі, свято всіх країн, воно все ж таки переважає ті незручності невеличкі, які можуть виникнути”, - сказав А.Голубченко.