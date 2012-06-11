На основну кількість уболівальників Євро чекають у Києві 15 червня

Київ. 11 червня. УНІАН. За інформацією Агентства з розміщення УЄФА і ПрАТ «Гамалія», збільшення кількості фанів у столиці відбудеться вже 11 червня, у день поєдинку між командами України та Швеції. Пік завантаженості у закладах розміщення очікується 15 червня у день матчу Англія - Франція. На цю дату вже заброньовано 4235 місць.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Також особливою популярністю серед вболівальників користується день фінальної гри Євро-2012 – 1 липня. На сьогодні на 1 липня вже заброньовано 4328 місць.

Організацією розміщення гостей у столиці займається приватне акціонерне товариство «Гамалія», яке за результатами міського конкурсу з визначення туристичного оператора вибороло це ексклюзивне право.

Агентство з розміщення УЄФА – TUI Travel Plc законтрактувало 48 готелів у Києві на 5231 номер для поселення родини УЄФА, а саме: команд, рефері, партнерів, спонсорів, представників медіа та інших.