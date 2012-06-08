Асфальт на бульварі Шевченка відновлять до завтра

Київ. 8 червня. УНІАН. Просідання асфальту на бульв. Тараса Шевченка та вул. Великій

Житомирській повністю ліквідують до ранку 9 червня.

Як повідомила прес-служба Київської міської держадмінстрації з посиланням на комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління з ремонту та утриманню автошляхів та споруд» Шевченківського району, просадку дорожнього покриття на бульварі Тараса Шевченка, яка виникла внаслідок минулих злив, ліквідують до ранку 9 червня. Наразі там працюють бригади балансоутримувача. Вже повністю ліквідовано просадку тротуарної частини, а вночі, з 22.00, фахівці розпочнуть ремонт дорожнього покриття у першій смузі проїжджої частини. Роботи розпочнуть о такій пізній порі, аби не створювати додаткових перешкод для руху транспорту.

Крім того, на вулиці Велика Житомирська, також внаслідок сильних опадів, виникла просадка дорожнього покриття біля бордюру розміром близько 20х20 см та глибиною приблизно 25 см. На місці працюють фахівці «Київводоканалу» та бригади балансоутримувача ШЕУ Шевченківського району. Вночі буде завершено ремонт дорожнього покриття. Рух транспорту не обмежуватиметься.