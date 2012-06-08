Голова КМДА закликав киян підтримати українську збірну

Київ. 8 червня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов закликав киян вболівати за українську збірну під час Євро-2012, а також показати толерантне та привітне ставлення до готей чемпіонату.

Про це йдеться у зверненні О.Попова до мешканців столиці України, оприлюдненому на офіційному сайті КМДА.

“За декілька годин стартує найголовніше футбольне свято Європи. До Києва прибудуть сотні тисяч гостей – вболівальників Євро-2012. За доброю традицією ми зустрічатимемо їх хлібом-сіллю, адже українці – гостинна нація”, - зазначає О.Попов.

Він звернув увагу, що до приїзду гостей на Євро-2012 проведено велику роботу щодо благоустрою столиці та розбудови її інфраструктури. “Я вдячний кожному з вас, хто сумлінно та відповідально день за днем готував свято європейського футболу. Хочу запевнити, що й після Чемпіонату я як голова Київської міської державної адміністрації докладатиму усіх зусиль, аби Київ не зменшував заданого темпу”, - пообіцяв голова КМДА. За його словами, місто має і надалі ставати чистішим та затишнішим, а головне – динамічно розвиватиметься. “Тож попереду – багато планів, які ми разом втілимо у життя”, - зазначив О.Попов.

“У ці дні ми також маємо продемонструвати усьому світові, що Київ – це не просто сучасне, а справжнє європейське місто. Толерантне. Яскраве. Привітне. Це залежить у першу чергу від настроїв та поведінки, якими ми зустрічатимемо гостей Євро. У цьому я покладаюсь саме на вас, шановні кияни. Адже в першу чергу на господарях лежить відповідальність за дух свята, яке прийшло в Україну”, - говориться в зверненні голови КМДА до киян.

Він зазначив, що сподівається на успіх в цьому Чемпіонаті нашої національної збірної. “Будемо сподіватися, що Європейський Кубок залишився у Києві! Тож вболіваймо за наших разом!”, - закликав О.Попов.