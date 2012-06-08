Протягом літа на Андріївському узвозі проводитимуться концерти

Київ. 8 червня. УНІАН. Протягом літа щосуботи та щонеділі на Андріївському узвозі відбуватимуться концертні програми за участю творчих колективів столиці.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, уже завтра, 9 червня, Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень презентуватиме свою концертну програму.

На улюбленій вулиці киян о 16.00 розпочнеться свято таланту та української культури. На нижньому майданчику, що на розі Боричевого Току та Андріївського узвозу, виступатимуть вокальний ансамбль «Березничанка» Центру обслуговування ветеранів та Народний хор народної пісні «Либідь» ВАТ «НВП Більшовик».

На верхньому майданчику біля галереї «Совіарт» киян та гостей міста вітатимуть вокальний ансамбль «Вербиченька» КЗ «Будинок культури «Жуляни», а також хор «Барви» Будинку культури Петро-Павлівської Борщагівки.

Також у неділю на нижньому майданчику узвозу лунатимуть українські народні пісні у виконанні Народного ансамблю української пісні «Журавка» Центру художньої та технічної творчості «Печерськ» та вокального ансамблю «Джерело» Центру культури «Святошин». Неповторний український колорит та доброзичливу атмосферу створюватимуть також Народний вокальний ансамбль «Червона калина» Будинку культури «Конча-Заспа» та вокальний ансамбль «Червона калина» Палацу культури ЗАТ «Компанія «Росток».

Загалом концертні програми на Андріївському узвозі триватимуть протягом усього літа. З 16 червня до 18 серпня на відкритих майданчиках узвозу виступатимуть кращі самодіяльні колективи кожного району столиці.