Розпочав роботу медіа-центр міста Києва

Київ. 8 червня. УНІАН. Медіа-центр міста Києва офіційно розпочав свою роботу.

Як повідомили в прес-службі столичної держадміністрації, протягом чемпіонату у медіа-центрі відбуватимуться різноманітні тематичні брифінги та прес-конференції, куди запрошуватимуть керівництво міста, зірок футболу та естради. Щодня фахівці медіа-центру інформуватимуть ЗМІ про найважливіші події, які відбуваються у Києві, а також надаватимуть усю необхідну інформацію представникам мас-медіа, акредитованим у медіа-центрі.

Перша прес-конференція, що відбулась у медіа-центрі у перший день його роботи, була присвячена темі урочистого відкриття фан-зони, а також презентації плану заходів фан-зони на весь період ЄВРО 2012.