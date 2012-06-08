Прес-конференція першого заступника голови КМДА О.Мазурчака «Чи комфортний Київ для вболівальників?»

9 червня о13.00 відбудеться прес-конференція першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Мазурчака «Чи комфортний Київ для вболівальників?». Місце проведення прес-брифінгу: медіа-центр міста Києва (вул. Городецького, 1-3/11). Реєстрація ЗМІ з 12.30 до 12.50 у холі прес-центру на 1-му пов.

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