У Фан-зоні на Хрещатику перед її відкриттям провели навчання на випадок НС

Київ. 8 червня. УНІАН. У Фан-зоні на Хрещатику перед її офіційним відкриттям провели навчання з безпечного проведення заходів ЄВРО-2012, в яких прийняли участь працівники Управління з питань надзвичайних ситуацій Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській райдержадміністрації.

Основним питанням навчань стала організація дій, взаємодії сил і засобів в умовах виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру в період масового перебування вболівальників (глядачів) на території офіційної фан - зони столиці під час проведення матчів та культурно-масових заходів чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Протягом 40 хвилин тривала ліквідація надзвичайної ситуації, пов`язаної із імітованою пожежою торгівельного магазину на вул. Хрещатик в період масового перебування вболівальників, виведенням в безпечну зону постраждалих в наслідок пожежі, евакуацією вболівальників із небезпечної зони, постановкою водяної завіси, доставкою трьох постраждалих до медичних закладів Києва та одного на вертодром на вул. Паркову.

До ліквідації надзвичайної ситуації в ході навчання були залучені аварійно - рятувальні, відновлювальні бригади Київська аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку", Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф, пожежні частини №2 та №32 Шевченківського РУ ГУ МНС України в Києві, Шевченківське РУ ГУ МВС України в Києві, особовий склад охоронної фірми "Спарта-ХХІ", служби цивільної оборони району.

У навчанні було задіяно 14 одиниць спеціальної техніки, більше сотні фахівців служб, керівний, начальницький склад цивільної оборони району і міста.

В ході навчань відмічено виcоку професійну підготовку керівників служб Києва, району, особового складу аварійно-відновлювальних, рятувальних бригад, злагодженість підрозділів до дій щодо ліквідації надзвичайної ситуації.