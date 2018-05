9-30 червня у столиці відбудеться урбан-фестиваль «I Love Kiеv»

Київ. 8 червня. УНІАН. З 9 до 30 червня у столиці відбудеться головний урбан-фестиваль і

перший в Україні арт-кластер – «I Love Kiеv».

Як повідомили в прес-службі столичної держадміністрації, у галереї «Лавра» протягом

20 днів працюватимуть кафе, художні виставки, маркетдизайнерських речей, воркшопи та майстер-класи. Кожні вихідні – концерти та fashion-покази. Кожного дня – фільми у кіноклубі, прокат велосипедів, настільний теніс та інші види діяльності. Головні футбольні матчі – на великому екрані під відкритим небом.

Крім того, з 10 червня до 2 липня на території Національного музею народної архітектури та побуту у с. Пирогово триватиме найбільш масштабний краєзнавчий фестиваль України «Switch on Ukraine in one day».

За словами організаторів, у кожного хто завітає, буде унікальна можливість поринути в культурне середовище українського народу, доторкнутися до витоків народних традицій, відчути себе справжнім українцем завдяки унікальній місцевості Музею.