У суботу киян запрошують на сільськогосподарські ярмарки

Київ. 8 червня. УНІАН. 9 червня у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде реалізовуватися продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, ярмарки пройдуть у: Голосіївському районі на вул. М. Бурмистенка (в межах вулиць Васильківської та Ломоносова); Дарницькому районі на вул. Л. Ревуцького;

Деснянському районі на вул. Лисківській (в межах вулиць Радунської та Милославської) та на просп. В. Маяковського 63/12; Дніпровському районі на бульварі Праці, 3-9; Оболонському районі вул. Л. Гавро, 1-9; Печерському районі на вул. М. Задніпровського; Святошинському районі на вул. Генерала Наумова, 23; Солом’янському районі на просп. Космонавта Комарова, 28; Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.