В Києві створять парк пам’яті борців за свободу та незалежність України

Київ. 8 червня. УНІАН. У Деснянському районі Києва створять Всеукраїнський парк пам’яті борців за свободу і незалежність України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Згідно з документом, для створення парку буде виконано благоустрій території біля просп. Генерала Ватутіна та річки Десенка з облаштуванням об’єктів рекреації та обслуговування населення. Фінансування всіх зазначених робіт здійснюватиметься за рахунок коштів інвесторів, визначених на конкурсних засадах.

Для киян та гостей міста на території парку функціонуватимуть інформаційно-виставочні, літературно-художні та інші програми.

Прихильників здорового способу життя залучатимуть до спортивних свят, кросів, естафет, масових занять фізкультурою та спортом. Для дітей працюватимуть різноманітні атракціони та дитяче містечко.