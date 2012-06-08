Прокуратура перевіряє інформацію про блокування рахунків 4 шкіл

Київ. 8 червня. УНІАН. Прокуратурою Деснянського району столиці розпочато перевірку фактів, наведених 7 червня в засобах масової інформації, щодо невиплати заробітної плати працівникам чотирьох загальноосвітніх шкіл №№202, 212, 218 та №248 у зв’язку з накладенням арешту на банківські рахунки і, як наслідок, блокуванням зарплатних карток.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, вчора до прокуратури району надійшли звернення від адміністрацій вищезгаданих закладів освіти з проханням перевірити правомірність дій Відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції щодо блокування рахунків.

На даний час перевірка триває. Прокуратура району вживатиме заходів до якнайшвидшого вирішення питання щодо розблокування зарплатних карток та можливості отримати належну їм зарплатню.

Довідка УНІАН. 7 червня Gazeta.ua повідомила, що днями виконавча служба за позовом «Київенерго» арештувала рахунки шкіл Деснянського району Києва.