У парку Дружби народів пройде Фестиваль екстремальних видів спорту

Київ, 8 червня. УНІАН. В парку Дружби народів пройде Фестиваль екстремальних видів спорту.

Як повідомили УНІАН в Деснянській райдержадміністрації, фестиваль відбудеться з 16 червня до 2 вересня за ініціативою Української федерації вейкбордингу та воднолижного спорту.

У рамках фестивалю змагатимуться команди з вейкбордингу, воднолижного спорту, паркуру, петанку, пейнтболу, міні-гольфу, настільного тенісу, хокею, пляжного волейболу, футболу, памп-треку, футволею, авіамодельного спорту, боулдерингу, слеклайну, снінбордингу, брейкдансу, черлідінгу та програми для молоді “Танці на піску”, конкурсу піщаних фігур.

Ініціативу спортсменів підтримав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, який підписав відповідне розпорядження.