Київ, 8 червня. УНІАН. У Дніпровському районі паспортизовано п’ять пляжів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Дніпровської райдержадміністрації з посиланням на КП "Плесо".

Зокрема, санітарні паспорти отримали пляжі Дитячий, Молодіжний, Венеція (о. Гідропарк), Тельбін (Березняки) та Райдуга (Райдужний масив).

Уперше за 6 років, Дніпровська СЕС визнала санітарні норми пляжу Молодіжний та підписала відповідний паспорт на його відкриття та функціонування.

На сьогодні КП "Плесо" співпрацює з міською та районною СЕС щодо видачі санпаспортів для решти пляжів – "Передмістна слобідка" та "Венеція".