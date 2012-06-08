Годинник “Євро” біля КМДА тепер рахуватиме дні до фіналу турніру
09:20, 08 червня 2012Київ
0
З моменту відкриття Євро-2012
Київ. 8 червня. УНІАН. Електронний годинник зворотного відліку часу до Євро-2012, встановлений перед будівлею Київської міської державної адміністрації на Хрещатику,
36, долічує останні години до початку футбольного чемпіонату. Коли годинник відрахує останні хвилини до початку турніру, електронний механізм розпочне інший відлік – до початку фіналу чемпіонату.
Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Головне управління з підготовки Євро-2012.
В КМДА нагадують, що урочисте відкриття однієї з найбільших спортивних подій світу – чемпіонат Європи з футболу – відбудеться завтра, 8 червня, у Варшаві.
Як відомо, фінал ЄВРО 2012 відбудеться 1 липня у Києві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter