На Андріївському узвозі 9 червня покажуть перформанс

Київ. 8 червня. УНІАН. На Андріївському узвозі у рамках проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 9 червня відбудеться перформанс «Постановка у просторі».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, підписано відповідне розпорядження КМДА.

Організаторами заходу виступило посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні за підтримки Міністерства культури України та КМДА.

За інформацією Німецького посольства в Україні, разом із зірками європейського футболу до міст, які приймають чемпіонат Євро-2012, також вирушить особлива команда митців сучасного мистецтва у рамках проекту «Грати всередину порожнього простору».

Група у складі одинадцяти німецьких та українських музикантів, танцюристів і акторів виступатиме під відкритим небом у Києві, Львові, Донецьку та Харкові, аби своєю музично-театральною інтервенцією разом з глядачами по-новому пізнати звичні урбаністичні місця.

«Порожнечники з Крайнляндії» – це ідейний винахід німецького митця Рохуса Ауста. Його проект «Грати всередину порожнього простору» покликаний відшукати урбаністичні місцини великих міст, які були забуті.

Мистецько-спортивна інтервенція досліджує причини і наслідки цих усамітнених просторів з фокусом на футбол під час Чемпіонату Європи.