Біля арки Дружби Народів відкрилася виставка «Енергія майбутнього»

Київ. 7 червня. УНІАН. На території Центрального парку культури та відпочинку (арка Дружби Народів) у рамках проекту «Європейське містечко» відкрилася виставка «Енергія майбутнього».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, в урочистостях взяв участь перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

Коментуючи подію він зазначив, що для Києва важливо проведення таких заходів, адже столиця визначила для себе енергозбереження як один з головних пріоритетів розвитку міста, а на виставці присутні фахівці галузі енергоменеджменту. Виставка «Енергія майбутнього» демонструє застосування систем сталої енергетики. Зокрема, сонячна теплова енергія (опалення), сонячні батареї (електроенергія), вітряна міні-турбіна, тепловий насос, біомаса в якості палива та сонячна кухня.

За словами О.Мазурчака, сьогодні місто моніторить понад 1,5 тисячі будинків бюджетної сфери та використовує ощадливі новітні технології. Зокрема, біопаливом обігріваються теплиці комунального об’єднання «Київзеленбуду», у школах встановлюються енергоощадні плити та системи освітлення.

“Цього року ми плануємо реалізувати проекти зі встановлення сонячних батарей, теплових насосів, а також використання біопалива», – додав О.Мазурчак.

Як повідомлялось, проект під назвою «Європейське містечко» реалізовують в

Україні Київська міська державна адміністрація, Німецьке товариство

міжнародного співробітництва (GIZ) та представництво Європейського Союзу

в Україні.