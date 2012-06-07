Попов закликав киян зустріти гостей Євро-2012 національними прапорами

Київ. 7 червня. УНІАН. Голова Київської державної адміністрації Олександр Попов звернувся до державних установ та організацій всіх форм власності, а також до всіх киян з проханням на період проведення ЄВРО 2012 вивісити державні прапори України на адміністративних будівлях та у місцях проживання.

Про таке звернення О.Попова повідомляє прес-служба КМДА.

«Я звертаюся до киян, які в усі часи демонстрували і демонструють патріотичне ставлення до України. Давайте зустрінемо гостей ЄВРО 2012 в Києві нашою державною символікою! Перед тисячами іноземних вболівальників це буде не лише прояв поваги та шанобливого ставлення до наших державних символів, але й знак єднання великої української нації під час проведення важливої для країни події», – сказав О.Попов.

Голова КМДА також закликав вболівальників, які відвідуватимуть матчі Євро-2012 на «Олімпійському», тримати в руках державні прапори України, а водіїв – встановити синьо-жовті прапорці в кабінках автівок.

«Хочу, аби ця ініціатива сприймалась не як адміністративне доручення, а як вияв гордості за свою країну, як флеш-моб, який об’єднує та скріплює націю», – заявив О.Попов.