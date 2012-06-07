Завтра у фан-кемпінг на о.Труханів заселяться перші шведські фанати

Київ. 7 червня. УНІАН. Завтра, 8 червня, у фан-кемпінг на Трухановому острові заселяться перші шведські фанати, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Сьогодні завершуються останні приготування до прийому іноземних гостей. Перших мешканців зустрічатимуть посол Королівства Швеція Стефан Гуллгрен та президент організації шведських вболівальників Camp Sweden.

За інформацією КП «Плесо», тимчасовий табір для вболівальників з Королівства Швеція розрахований на 2 тис. 929 наметів та 294 трейлерів.

Загальна площа території містечка складає 22,62 га та розрахована на 6 тис. 446 мешканців. Територію тимчасового табору умовно поділено на дві частини вулицею Труханівською. Кожна частина зонована відповідно до вимог замовника – шведської сторони. Зокрема, у правій частині розташована зона Gold на 382 намети, зона Silver - на 605 наметів, зона паркування трейлерів - на 294 трейлери та зона пляжу площею 1,44 га. У правій частині передбачено 2 головних в’їзди, обладнані пунктами охорони та 4 господарських в’їздів. Також на території кемпінгу запроектовані проїзди для пожежної та іншої спецтехніки.

Як повідомляв УНІАН, в листі директора компанії Nikes.com Нікласа Халберга до начальника комунального підприємства "Плесо", як повідомила вчора "Українська правда. Київ”, зазначалось, що проект "Єврокемпінгу" для вболівальників збірної Швеції на Трухановому острові може провалитися, якщо київська влада не виправить недоліки.

Директор компанії, яка уклала угоду з КП "Плесо" на облаштування кемпінгу на Трухановому острові, занепокоєний тим, що за два дні до поселення шведських фанів кемпінг зовсім не готовий.

Зауваження у нього викликали душові, електрика, планування території та траншеї по всьому острову.