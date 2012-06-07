Дитячий театр не виселятимуть з будівлі на Межигірській

Київ. 7 червня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов запевняє, що Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва (КМАТОБ) не виселятимуть з будівлі на вул. Межигірська, 2.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

«Ми не маємо намірів змінювати призначення цієї будівлі. На жаль, оформлення договорів на продовження оренди – досить забюрократизований процес, тому ці питання іноді вирішуються невчасно. Я абсолютно впевнений у тому, що колективу театру немає про що хвилюватися», – запевнив О.Попов.

За інформацією Головного управління культури КМДА, у 2008 році приміщення театру дійсно було виключено з Переліку пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, а також за рішенням Київради у 2011 році частину нежитлових приміщень загальною площею 706,1 кв. м, у підвалі будівлі на вул. Межигірській, 2 включено до Програми приватизації шляхом викупу ТОВ «Центр дозвілля «РА». Проте ці дії жодним чином не вплинуть на подальшу роботу театру.

У даний час відбувається формальний процес подовження дії договору оренди приміщення КМАТОБ в установленому порядку. У Головному управлінні комунальної власності повідомили, що договір оренди найближчим часом буде подовжено на три роки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку близько 60 акторів у сценічних костюмах вийшли до будівлі театру на вул. Межигірська, 2 з плакатами: «Не забирайте театр у дітей!», «Гостинний Двір, дитячий театр, хто наступний?». Артисти КМАТОБ заявили про можливе виселення з приміщення на Контрактовій площі.

Довідка УНІАН. 1 грудня 2011 року Київрада внесла до Програми приватизації комунального майна територіальної громади столиці на 2011-2012 рр. нежитлові приміщення Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей і юнацтва по вул. Межигірська, 2 А.

У рішенні йдеться про передачу підвальних приміщень дитячого музичного театру на Подолі, в яких розташований центр дозвілля «РА» площею 706,1 кв. м. Вказані підвальні приміщення були спірними між театром та власниками центру дозвілля «РА». Справа тривалий час розглядалася у судах.