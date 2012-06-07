В КМДА створять департамент по сприянню розвитку підприємництва

Київ. 7 червня. УНІАН. У Київській міській державній адміністрації буде створено департамент щодо сприяння розвитку підприємництва.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, сьогодні у КМДА відбулася нарада щодо створення сприятливого середовища в місті для роботи промисловості та підприємництва. До дискусії були запрошені представники профільних структурних підрозділів міськдержадміністрації, керівники РДА, представники прокуратури, податківці та підприємці.

Як наголосив на початку наради голова КМДА Олександр Попов, питання створення максимально сприятливих умов для роботи промисловості та розвитку малого і середнього бізнесу активно обговорюється на рівні всієї країни і вимагає якнайшвидшого вирішення.

«Під час засідання Ради регіонів України, яке відбулося 24 травня, Президент України звернув особливу увагу на зловживання різних контролюючих органів, які надмірними перевірками заважають розвитку підприємництва в країні. Злочином проти закону та проти суспільства є те, що правоохоронні органи та місцева влада не забезпечують в повному обсязі розвиток бізнесу. В окремих випадках ми маємо факти зловживань, які призводять навіть до закриття суб’єктів підприємницької діяльності. Президент акцентував увагу на цій проблемі та поставив завдання в найкоротші терміни навести порядок і змінити ситуацію», – підкреслив О.Попов.

Він додав, що створення сприятливих умов для розвитку промисловості, малого та середнього бізнесу – це проблема державного масштабу, проте в Києві цьому питанню також приділяється особлива увага.

О.Попов нагадав, що в Києві з метою покращення ситуації було зроблено перші кроки, а саме відкрито дозвільні центри, які спрощують дозвільні процедури.

“Проте, залишаються питання, які необхідно врегулювати на урядовому рівні. І тут ми також підготували свої пропозиції. Це стосується спрощення дозвільних процедур. Також гостро стоїть питання викоренення корупції та поборення бюрократичних процедур. Ми плануємо зробити це за рахунок впровадження проекту електронного урядування», – повідомив голова КМДА.

За його словами, електронне урядування – практика, яка показала позитивні результати в інших країнах. У столиці цей проект планують розпочати реалізовувати у другому півріччі 2013 року. Проте, О.Попов заявив, що запропонує переглянути терміни та можливість фінансування цього проекту найближчим часом, аби максимального його реалізувати у 2012 році.

«Наразі нам необхідно чітко окреслити перелік тих об’єктивно існуючих проблем, які потрібно першочергово вирішити. І тут дуже важливою є роль асоціацій, які представляють бізнес. Переконаний, що ми повинні скоординувати свої дії та визначити системний підхід до вирішення всіх проблем у взаємовідношеннях між владою, правоохоронними органами та бізнесом», – сказав голова КМДА.

Він додав, що для координації роботи та сприянню розвитку підприємництва в структурі КМДА буде створено окремий департамент, який займатиметься саме цими питаннями.

Також О.Попов доручив профільним службам протягом місяця провести аналіз взаємодії, проблем та пропозицій підприємців щодо покращення стосунків з правоохоронними і контролюючими органами. Результати цієї роботи будуть оприлюднені під час наступної спільної наради, що відбудеться рівно за місяць.