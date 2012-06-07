Київ. 6 червня. УНІАН. У Києві з початку року демонтовано 631 рекламну конструкцію.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Олександра Пузанова.

«Оператори ринку – власники зовнішніх рекламних засобів – пішли назустріч вимогам громади Києва та столичної влади і самостійно зменшили кількість конструкцій в центрі міста, як того вимагає Концепція розвитку зовнішньої реклами», – зазначив О.Пузанов. За його словами, 185 рекламних засобів були прибрані самими власниками, а 446 носіїв демонтували фахівці КП «Київреклама».

Як повідомлялося раніше, у нульовій форматній зоні стало на 146 рекламних площин менше.

«На жаль, не всі рекламні компанії проявили соціальну відповідальність, деяким операторам знадобилася допомога в позбавлені від зайвих носіїв», – констатував заступник голови КМДА.

Іноді, за його словами, конструкції доводилося прибирати не один раз. Як розповів

О.Пузанов, шість великих рекламних щитів, розташованих на шляхопроводах над проспектом М. Бажана, знімали двічі.

«Після реконструкції проспекту Миколи Бажана, кількість реклами на ньому значно зменшилася. Але деякі власники великих щитів самовільно встановили їх знов. Довелося демонтувати такі засоби примусово», – розповів він.

В КМДА нагадали, що Концепцію розвитку зовнішньої реклами в м.Києві Київрада

ухвалила 26 січня 2012 р. У столиці запроваджено розподіл на 5 форматних зон. У нульовій зоні, до якої відносяться буферні зони архітектурно-історичних заповідників, об’єктів Всесвітньої Спадщини UNESCO (Софія Київська та Києво-Печерська лавра), а також територіях, що прилягають до видатних пам’яток історії та архітектури, заборонено

встановлення будь-яких засобів.

У першій форматній зоні, до якої увійшли центральні вулиці та площі міста, дозволяється встановлення конструкцій до 2.16 кв. м. У другій форматній зоні можливе встановлення засобів міського формату – від 2,16 до 8,0 кв. м.

Протягом травня, за даними Головного управління з питань реклами, у столиці було демонтовано 98 конструкцій: 43 – відповідно до заявок КП «Київреклама», а ще 55 були прибрані власниками. У квітні цього року демонтовано 221 конструкцію.