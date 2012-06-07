До Free Wi-Fi на Хрещатику підключились приватні офіси

Київ. 6 червня. УНІАН. До безкоштовного інтернету, що покриває на сьогодні вулицю Хрещатик та Майдан Незалежності, підключились навіть економні приватні офіси, що розташовані у центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції заступник голови Київської міської держаної адміністрації Руслан Крамаренко.

"Зараз швидкість 2 мегабайта. Вона дійсно обмежена. Ми побачили досить економних підкриємців, які працюють і мають офіси на Хрещатику. І якщо ми бачимо в день близько тисячі підключень, то з них десь 200 – це є приватні компанії, які мають офіси. До речі, деякі користувачі скачують близько 15 гігабайт за добу”, - зазначив Р.Крамаренко.

За його інформацією, збільшення швидкості безкоштовного Wi-Fi в центрі столиці буде відбуватися поступово в залежності від завантаження каналів: “Якщо сказати про подальше, то ми з вами всі звикли, що трафік постійно збільшується. Тому я думаю, буде збільшення трафіка і буде збільшуватись швидкість. Зараз загруженість каналів близько 25%”, - повідомив представник КМДА.

Він нагадав, що проект Kyiv Free Wi-Fi, який відтепер забезпечує надання безкоштовного

інтернет-доступу киянам та гостям столиці у громадських місцях у центрі Києва, розпочав роботу 27 травня. Учасниками проекту виступили Київська міська державна адміністрація (КП «Київміськсвітло») та спонсори проекту компанії «Kyiv Free Wi-Fi» та «Life:)».

“Місто не витратило жодної копійки. Все фінансувалось за рахунок приватних компаній. Сума інвестицій склала приблизно 2 млн. грн.”, - повідомив Р.Крамаренко. Він зазначив, що проект користується попитом і на підтвердження повідомив, що, зокрема, за перший тиждень даною послугою скористувалось близько 12,5 тис. людей.

Також заступник голови КМДА нагадав, що в планах підключити до кінця літа до безкоштовної мережі площу Івана Франка, парк Т.Шевченка, Оболонську набережну , Контрактову площу та парк Позняки.

“Надалі ми хочемо, щоб кияни самі визначалися, де найбільше потрібно, де найбільш привабливим буде Free Wi-Fi. Тому протягом червня –серпня буде створено на сайті КМДА рубрику, по якій можна буде проголосувати за створення в тому чи іншому місці мережі”, - поінформував Р.Крамаренко.

За його словами, на минулому тижні делегація з Києва перебувала в Кореї. “Ми побачили велику зацікавленість корейських компаній щодо створення безкоштовної мережі Wi-Fi в цілому в місті”, - також повідомив Р.Крамаренко.